Шарапова: было очень тяжело решиться на смену тренера

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в первом раунде на турнире в Штутгарте от француженки Каролин Гарсии прокомментировала решение прекратить сотрудничество с тренером Свеном Грёнефельдом и возобновить работу с Томасом Хогстедтом. Сотрудничество с Грёнефельдом было завершено после поражения в Индиан-Уэллсе от американки Наоми Осаки.

«Думаю, что тот матч в Индиан-Уэллсе помог мне принять тяжёлое решение. Нет хорошего и подходящего времени для расставания, особенно когда ты так долго вместе работал с кем-то. Свен был замечательным тренером и наставником, которого я очень уважаю. Было очень тяжело принять такое решение. Но мы оба чувствовали, что настало время двигаться дальше.

Что касается работы с Томасом, то у нас большая совместная история. Я побеждала с ним и проигрывала, он долго тренировал меня. Мне очень нравится, что он подробно комментирует мою игру.

Конечно, последуют изменения. Но я рассчитываю, что перемены будут к лучшему, пусть они и происходят в тяжёлые времена», — цитирует Шарапову Insideout-Tennis.

Кошмарный сон спустя 15 лет. Шарапова проиграла 4 матча подряд. Что дальше? Мария Шарапова не может победить с января. В первом матче с новым старым тренером она проиграла Каролин Гарсии. Есть ли смысл продолжать?