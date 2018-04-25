Свитолина: я устала от заумных книг и купила глупый любовный роман

Четвёртая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих предпочтениях в литературе.

«Я читала много книг по бизнесу и психологии, но на минувшей неделе устала от всего этого заумного чтива. Уезжая из Лондона, я купила глупый любовный роман. Иногда мозгам нужно давать отдых. Это очень важно, потому что я люблю учиться. Я всегда стараюсь узнавать нечто новое во всём. Но иногда так устаёшь, что хочется прочитать нечто несерьёзное», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.