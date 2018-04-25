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Иснер примет участие в турнире в Галле

Иснер примет участие в турнире в Галле
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер примет участие в турнире, который будет проходить в Галле (Германия). Американец дебютирует на соревнованиях в Германии. Он станет уже четвёртым игроком из десятки лидеров рейтинга ATP, который выступит в Галле. Ранее участие подтвердили Роджер Федерер, Александр Зверев и Доминик Тим.

«Я хочу скорее дебютировать в Галле. Слышал много хорошего об этом турнире», цитирует Иснера пресс-служба организаторов соревнований.

«Джон – один из лучших игроков в нынешнем году. Вне всяких сомнений, он будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионский титул. В этом году у нас собирается самая звёздная компания в истории турнира. Болельщики могут рассчитывать на настоящую битву за трофей», — сказал директор турнира Ральф Вебер.

«Мама сообщила, что у неё четвёртая стадия рака. Я повесил трубку и зарыдал»
Джон Иснер стал четвёртым игроком, выполнившим 10 тысяч эйсов. Дойти до этого рубежа и выиграть в Майами ему помогла мама, победившая рак.
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