Иснер примет участие в турнире в Галле

Американский теннисист Джон Иснер примет участие в турнире, который будет проходить в Галле (Германия). Американец дебютирует на соревнованиях в Германии. Он станет уже четвёртым игроком из десятки лидеров рейтинга ATP, который выступит в Галле. Ранее участие подтвердили Роджер Федерер, Александр Зверев и Доминик Тим.

«Я хочу скорее дебютировать в Галле. Слышал много хорошего об этом турнире», цитирует Иснера пресс-служба организаторов соревнований.

«Джон – один из лучших игроков в нынешнем году. Вне всяких сомнений, он будет одним из фаворитов в борьбе за чемпионский титул. В этом году у нас собирается самая звёздная компания в истории турнира. Болельщики могут рассчитывать на настоящую битву за трофей», — сказал директор турнира Ральф Вебер.