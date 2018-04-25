Звонарёва снялась в ходе матча с Лао на турнире ITF в Цюаньчжоу

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва (7) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Цюаньчжоу (Китай) с призовым фондом в размере $ 60 тыс. Она снялась в ходе матча второго круга с американкой Дэниеллой Лао при счёте 6:0, 1:6, 4:4. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут. Вера трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал Лао поспорит с китаянкой Лю Фанчжу.

Звонарёва обыграла Керкхове на старте турнира ITF в Цюаньчжоу