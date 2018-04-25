Надаль сыграл в теннис с мальчиком, вылечившимся от рака

Испанец Рафаэль Надаль в Барселоне сыграл в теннис с 10-летним американским мальчиком Марком Краекяном, у которого три года назад была диагностирована редкая форма рака ноги.

«Мне было очень приятно поиграть с Марком, действительно было здорово», — написал в своем «инстаграме» испанский теннисист.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Надаля

Мальчику из-за болезни пришлось ампутировать ногу. После этого ему установили протез, но ребёнок не отказался от занятий теннисом. В прошлом году на Открытом чемпионате США по теннису Краекян обменялся ударами со швейцарцем Роджером Федерером.