Благотворительный фонд Федерера вложит в проекты в Замбии более $ 5 млн

Швейцарский теннисист Роджер Федер, находящийся с визитом в Замбии, отметил усилия местных властей, направленные на повышение качества детского образования. Также спортсмен рассказал, сколько средств вложит его благотворительный фонд в проекты.

«Мы работаем в Замбии вместе с нашими партнёрами с 2011 года. По состоянию на конец 2018 года мы инвестируем в Замбию $ 5,1 млн. Призываю правительство Замбии принять законы, которые помогут нам работать более эффективно. Я впервые оказался в Замбии и ЮАР. Этот регион для меня особенный, ведь моя мама из Южной Африки».

В Замбии Федерер встретился с президентом Эдгаром Лунгу и другими официальными лицами. Благотворительный фонд швейцарца оказывает содействие проектам, направленным на повышение детского дошкольного образования в сельской местности.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» спортсмена

Швейцарский теннисист также посетил ЮАР. Как признался спортсмен, он выделил время, чтобы съездить на сафари.