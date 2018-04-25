Победы Ф. Лопеса, Гоффена, Баутиста-Агута — в обзоре игр турнира в Барселоне

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес (12) пробился в третий круг турнира в Барселоне, обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:4, 2:6, 6:4.
Бельгиец Давид Гоффен (4) сломил сопротивление испанца Марселя Гранольерса (WC) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. В ходе встречи уроженец Рокура уступал со счётом 4:6, 1:5.
Испанец Роберто Баутиста-Агут (8) в трёх партиях одолел представителя Хорватии Иво Карловича со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.
Видеообзор матчей второго круга турнира в Барселоне доступен на «Чемпионате».
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
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