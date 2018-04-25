Нисикори снялся с матча с Гарсия-Лопесом в Барселоне, проиграв первый сет

Японский теннисист Кей Нисикори (14) не сумел пробиться в третий круг турнира в Барселоне. Уроженец Симанэ снялся в ходе матча с представителем Испании Гильермо Гарсия-Лопесом, проиграв первый сет со счётом 3:6. Теннисисты провели на корте 46 минут.

За выход в четвертьфинал соревнований в Барселоне 34-летний уроженец Ла-Роды, занимающий 69-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). Соревнования завершатся 29 апреля.