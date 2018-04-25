Второй номер посева, Джумхур, проиграл Чеккинато на турнире в Будапеште

Итальянский теннисист Марко Чеккинато (LL) вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште, в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура (2) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Марко дважды подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Чеккинато поспорит с победителем поединка Ян-Леннард Штруфф (Германия, 7) — Александр Бублик (Казахстан, WC).