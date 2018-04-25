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Южный вышел во второй круг турнира в Будапеште

Южный вышел во второй круг турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй круг турнира в Будапеште, обыграв представителя Венгрии Жомбора Пироша (WC) со счётом 6:3, 6:3. Накануне встреча была остановлена при счёте 5:3 во второй партии из-за наступления темноты. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Михаил трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженец Москвы, занимающий 100-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи, посеянным под восьмым номером.

Будапешт 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 13:30 МСК
Жомбор
Пирош
Михаил
Южный
3:6 3:6
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