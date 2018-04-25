Чхун Хён снялся с турнира в Барселоне и в одиночном разряде

Южнокорейский теннисист Чхун Хён снялся с турнира в Барселоне (Испания) в одиночном разряде. Спортсмен отказался от продолжения борьбы из-за травмы лодыжки правой ноги. Место Чхун Хёна займёт «лаки-лузер» Пабло Андухар, сообщает пресс-служба организаторов турнира.

Во втором круге соревнований Андухар встретится с американцем Бьорном Фрэтэнджело, который обыграл россиянина Алексея Ватутина (7:5, 5:7, 6:3).

Ранее организаторы сообщил, что Чхун Хён не выступит в парном турнире. Корейский теннисист должен был сыграть в паре с австрийцем Домиником Тимом.