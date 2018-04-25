Макарова в трёх сетах проиграла Крунич на старте турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Екатерина Макарова (5) не смогла пробиться во второй круг турнира в Стамбуле (Турция), в трёх партиях уступив представительнице Сербии Александре Крунич со счётом 6:1, 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут. Екатерина дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Крунич поспорит с представительницей Греции Марией Саккари.