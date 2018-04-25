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Штруфф обыграл Бублика во втором круге турнира в Будапеште

Штруфф обыграл Бублика во втором круге турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (7) пробился в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представителя Казахстана Александра Бублика (WC) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Ян-Леннард 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Штруфф поспорит с представителем Италии Марко Чеккинато (LL).

Будапешт 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 14:30 МСК
Ян-Леннард
Штруфф
Александр
Бублик
6:1 6:4
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