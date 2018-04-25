Штруфф обыграл Бублика во втором круге турнира в Будапеште

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф (7) пробился в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух партиях обыграв представителя Казахстана Александра Бублика (WC) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 59 минут. Ян-Леннард 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Штруфф поспорит с представителем Италии Марко Чеккинато (LL).