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Гёргес выиграла миллион бонусных миль в выставочном мини-турнире

Гёргес выиграла миллион бонусных миль в выставочном мини-турнире
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес выиграла небольшой выставочный турнир, проходивший в начале недели в Штутгарте. Участие в турнире “Turkish Airlines Tie-break” приняли шесть теннисисток. Использовалось правило тай-брейка до 10 очков, сообщает Tennis World USA.

Гёргес обыграла Каролин Гарсию со счётом 10:8, Лауру Зигемунд – 10:2 и Анжелику Кербер в финале со счётом 10:8. В качестве приза Гёргес получила 1 млн бонусных миль от авиакомпании Turkish Airlines.

Помимо перечисленных теннисисток участие в турнире приняли Коко Вандевей и Кристина Младенович.

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