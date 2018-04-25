Павлюченкова одолела Кис и сыграет с Мугурусой на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), в трёх партиях обыграв представительницу США Мэдисон Кис со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 44 минуты. Анастасия 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой (2).