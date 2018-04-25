Лопес: матч с Джоковичем – большая удача

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес поделился ожиданиями от матча третьего круга турнира в Барселоне. Соперником Лопеса станет победитель матча Мартин Клижан – Новак Джокович.

«Когда ты встречаешься на корте с Рафой Надалем, Роджером Федерером или Новаком Джоковичем, стоит рассматривать матч в качестве возможности! Такой матч может состояться в очень правильный момент. В моём возрасте сыграть с Новаком – большая удача!

Постараюсь победить его, сделаю всё, чтобы это произошло. Это волшебный матч, на домашнем корте, с одним из лучших теннисистов в истории», — цитирует Лопеса Tennis World USA.