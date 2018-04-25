Дзаламидзе и Калинская одолели Якупович и Хромачёву на турнире в Стамбуле

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Анна Калинская пробились в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде. На старте соревнований они одолели представительницу Словении Далилу Якупович и россиянку Ирину Хромачёву, посеянных под четвёртым номером, со счётом 3:6, 6:3, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

За выход в полуфинал соревнований Дзаламидзе и Калинская поспорят с грузинкой Оксаной Калашниковой и представительницей Казахстана Галиной Воскобоевой.