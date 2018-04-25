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Томлянович вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Томлянович вышла во второй круг турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

Представительница Австралии Айла Томлянович вышла во второй круг турнира в Стамбуле, в двух партиях обыграв бельгийку Элисон Ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Томлянович трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Стамбуле Томлянович поспорит с представительницей Хорватии Донной Векич. Турнир завершится 29 апреля.

Стамбул 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 14:30 МСК
Айла
Томлянович
Элисон
Ван Эйтванк
6:3 6:3
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