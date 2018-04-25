Вандевей отдала всего один гейм Стивенс на старте турнира в Штутгарте

Американская теннисистка Коко Вандевей (WC) вышла во второй круг турнира в Штутгарте, разгромив свою соотечественницу Слоан Стивенс (7) со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 57 минут. Коко дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Вандевей поспорит с действующей победительницей — представительницей Германии Лаурой Зигемунд (WC). Турнир завершится 29 апреля.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.