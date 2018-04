Руководители профессионального тенниса поддерживают меры по борьбе с коррупцией

Руководящие органы профессиональных теннисных организаций (АТР, WТА, ITF и совета директоров турниров «Большого шлема» опубликовали совместное заявление по поводу доклада The Independent Review of Integrity in Tennis, в котором утверждается, что развитие игорного бизнеса негативно сказывается на профессиональном теннисе и создаёт условия для договорных матчей и коррупции.

«Мы полностью согласны с выводами панели IRP, которая была создана руководящими органами профессионального тенниса для расследования обвинений в коррупции в нашем виде спорта. Мы рады, что авторы доклада не обнаружили никаких следов сокрытия известных фактов или институциональной коррупции. Мы также удовлетворены признанием эффективности мер, предпринимаемых руководством профессионального тенниса для сохранения целостности спорта.

Однако мы также признаём, что существуют уязвимые места, особенно на более низких уровнях тенниса. Мы полны решимости использовать этот момент, чтобы решить назревшие проблемы. Мы полностью согласны с пакетом мер, предложенным IRP. Они включают в себя устранение стимулов для нарушения правил, ужесточение контроля, более тесное взаимодействие с букмекерами и представителями спортивной общественности. Каждый из этих пунктов и рекомендаций нуждается в тщательном анализе", — говорится в заявлении, которое подписали глава АТР Кермод, руководитель WТА Стив Саймон, президент ITF Дэвид Хэггерти, а также руководители всех четырёх турниров серии «Большого шлема».