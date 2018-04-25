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Бондаренко вышла во второй круг на турнире в Стамбуле

Бондаренко вышла во второй круг на турнире в Стамбуле
Теннис / WTA

Теннисистка с Украины Катерина Бондаренко обыграла представительницу Турции Ипек Оз (WC) со счётом 4:6, 6:4, 6:0 и вышла во второй круг на турнире категории International в Стамбуле.

Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Бондаренко выполнила 4 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Оз, занимающей 612-е место в рейтинге WTA, 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 12 упущенных брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал Бондаренко поспорит с представительницей Словении Полоной Херцог, ранее обыгравшей белоруску Арину Соболенко.

Стамбул 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 15:00 МСК
Ипек
Оз
Катерина
Бондаренко
6:4 4:6 0:6
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