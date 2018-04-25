Бондаренко вышла во второй круг на турнире в Стамбуле

Теннисистка с Украины Катерина Бондаренко обыграла представительницу Турции Ипек Оз (WC) со счётом 4:6, 6:4, 6:0 и вышла во второй круг на турнире категории International в Стамбуле.



Продолжительность поединка составила 2 часа 20 минут. Бондаренко выполнила 4 подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Оз, занимающей 612-е место в рейтинге WTA, 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 12 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал Бондаренко поспорит с представительницей Словении Полоной Херцог, ранее обыгравшей белоруску Арину Соболенко.