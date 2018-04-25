Рамос-Виньолас пробился в третий круг на турнире в Барселоне

Испанец Альберт Рамос-Виньолас пробился в третий круг грунтового турнира категории ATP 500 в Барселоне. 10-я ракетка соревнований обыграл представителя Бразилии Рожериу Дутру да Силву (Q) со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. 40-й номер мирового рейтинга выполнил 4 подачи навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Бразилец отметился 1 эйсом, 2 двойными ошибками и 2 упущенными брейк-пойнтами.



Следующим соперником Рамос-Виньоласа будет победитель матча Диего Шварцман (Аргентина, 7) – Стефанос Циципас (Греция).