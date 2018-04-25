Надаль вышел в третий круг в Барселоне, обыграв в двух сетах Карбальес-Баэну

Испанец Рафаэль Надаль стартовал с победы на турнире категории ATP 500 в Барселоне. Во втором круге первая ракетка мира обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Уроженец Манакора обошёлся без двойных ошибок, но при этом выполнил 1 подачу навылет и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Карбальес-Баэны 2 эйса, 6 ошибок на подаче и 3 упущенных брейк-пойнта.



В третьем круге лидер мирового рейтинга встретится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом, ранее обыгравшим японца Кея Нисикори. Турнир в Барселоне завершится 29 апреля.

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