Надаль выиграл 38-й сет на грунте подряд

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Барселоне победил своего соотечественника Роберто Карбальеса-Баэну со счётом 6:4, 6:4. Таким образом, 31-летний уроженец Манакора продлил рекордную серию по количеству выигранных на грунте сетов до 38, причём ни в одном из них сопернику не удавалось взять более 4 геймов.

На данный момент Рафаэль продолжает пятую в карьере серию из 30 и более выигранных партий на грунте. Только двум игрокам в истории удавалось добиться подобного: в 2003-2004 годах аргентинец Гильермо Кория завершил в свою пользу 35 сетов на грунте подряд, а серия румына Илие Настасе в 1973 году составила 34 сета.