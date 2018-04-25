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Бегу обыграла Макхейл и вышла в четвертьфинал в Стамбуле

Бегу обыграла Макхейл и вышла в четвертьфинал в Стамбуле
Теннис / WTA

Теннисистка из Румынии Ирина Бегу вышла в четвертьфинал на грунтовом турнире категории International в Стамбуле, обыграв в двух сетах американку Кристину Макхейл – 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 48 минут. 7-я ракетка турнира выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Макхейл 5 ошибок на подаче и 5 брейков, американка обошлась без эйсов.

В следующем раунде Бегу, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) – Айла Томлянович (Австралия).

Стамбул 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 15:30 МСК
Кристина
Макхэйл
Ирина
Бегу
4:6 4:6
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