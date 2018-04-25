Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Циципас разгромил Шварцмана во втором круге на турнире в Барселоне

Циципас разгромил Шварцмана во втором круге на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP 500 в Барселоне. 19-летний уроженец Афин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Циципас, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник обошёлся без эйсов и реализованных брейк-пойнтов, допустив 1 двойную ошибку.

За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с испанцем Альберто Рамос-Виньоласом, посеянным под 10-м номером.

Барселона 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 17:55 МСК
Диего
Шварцман
Стефанос
Циципас
2:6 1:6
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.
Наши повсюду. Советские корни мирового тенниса
Теннисисты с советскими корнями есть везде. Некоторые уже многого добились. Расскажем о самых известных игроках, имеющих отношение к России.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент