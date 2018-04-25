Циципас разгромил Шварцмана во втором круге на турнире в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг на турнире категории ATP 500 в Барселоне. 19-летний уроженец Афин обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:1, 6:1.



Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Циципас, занимающий 63-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. Его соперник обошёлся без эйсов и реализованных брейк-пойнтов, допустив 1 двойную ошибку.



За выход в четвертьфинал Циципас поспорит с испанцем Альберто Рамос-Виньоласом, посеянным под 10-м номером.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.