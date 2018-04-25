Поражение Джоковича от Клижана — в обзоре матча второго круга в Барселоне

Сербский теннисист Новак Джокович (6) не сумел пробиться в третий круг турнира в Барселоне, в трёх партиях проиграв представителю Словакии Мартину Клижану (Q) со счётом 2:6, 6:1, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Бывшая первая ракетка мира 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Мартина 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал турнира Клижан поспорит с представителем Испании Фелисьяно Лопесом (12).

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