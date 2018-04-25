Клижан: Джокович не набрал форму, ему нужно ещё несколько недель

Словенский теннисист Мартин Клижан (Q) поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем (6) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 во втором круге турнира в Барселоне.



«Очень рад, что добился успеха в таком непростом матче. Джокович пока не набрал оптимальных кондиций, поскольку не так давно вернулся в строй после травмы. В таких условиях нелегко показать лучший теннис. Желаю Новаку всего наилучшего. Уверен, через несколько недель он вернётся на высокий уровень. Я провёл хороший матч и вышел в третий круг. Мне нравится играть в Барселоне.



Я играл с Новаком несколько раз, но всякий раз это происходило не на грунте. Мы провели первый поединок на этом покрытии, и я победил. Очень здорово, что мне удалось обыграть такого сильного теннисиста. Джокович пока не в оптимальной форме, но это не делает мою победу менее значимой», — цитирует игрока официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал турнира Клижан поспорит с представителем Испании Фелисьяно Лопесом (12).

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