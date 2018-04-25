Карреньо-Буста обыграл Пэра во втором круге на турнире в Барселоне

Испанец Пабло Карреньо-Буста обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:3 во втором круге на турнире категории ATP 500 в Барселоне.



Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Пятая ракетка турнира выполнил 2 подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку. Пэр, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, отметился 6 эйсами и 5 двойными ошибками. На счету испанца 3 реализованных брейк-пойнта из 4, Пэр не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.



За выход в четвертьфинал Карреньо-Буста поспорит с французом Адрианом Маннарино (11), ранее обыгравшим уругвайца Пабло Куэваса.