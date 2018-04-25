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Карреньо-Буста обыграл Пэра во втором круге на турнире в Барселоне

Карреньо-Буста обыграл Пэра во втором круге на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Испанец Пабло Карреньо-Буста обыграл француза Бенуа Пэра со счётом 6:3, 6:3 во втором круге на турнире категории ATP 500 в Барселоне.

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Пятая ракетка турнира выполнил 2 подачи навылет и допустил 1 двойную ошибку. Пэр, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, отметился 6 эйсами и 5 двойными ошибками. На счету испанца 3 реализованных брейк-пойнта из 4, Пэр не сумел реализовать единственный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Карреньо-Буста поспорит с французом Адрианом Маннарино (11), ранее обыгравшим уругвайца Пабло Куэваса.

Барселона 2018. 2-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 16:00 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Бенуа
Пэр
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