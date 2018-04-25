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Кербер уверенно обыграла Квитову в первом круге на турнире в Штутгарте

Кербер уверенно обыграла Квитову в первом круге на турнире в Штутгарте
Теннис / WTA

Немка Анжелика Кербер обыграла чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 6:2 в первом круге на турнире категории Premier в Штутгарте.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Уроженка Бремена обошлась без эйсов, она допустила 7 двойных ошибок и 4 раза взяла чужую подачу. На счету Квитовой, занимающей 10-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.

Во втором круге 12-я ракетка мира встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей француженку Кристину Младенович. Турнир в Германии завершится 29 апреля.

Штутгарт 2018. 1-й круг
25 апреля 2018 года, среда. 20:20 МСК
Петра
Квитова
Анжелика
Кербер
3:6 2:6
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