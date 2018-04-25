Кербер уверенно обыграла Квитову в первом круге на турнире в Штутгарте

Немка Анжелика Кербер обыграла чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 6:2 в первом круге на турнире категории Premier в Штутгарте.



Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. Уроженка Бремена обошлась без эйсов, она допустила 7 двойных ошибок и 4 раза взяла чужую подачу. На счету Квитовой, занимающей 10-е место в рейтинге WTA, 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге 12-я ракетка мира встретится с эстонкой Анетт Контавейт, ранее обыгравшей француженку Кристину Младенович. Турнир в Германии завершится 29 апреля.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.