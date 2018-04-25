Вандевей: Германия привлекает меня шопингом, а не грунтовыми кортами

Американка Коко Вандевей (WC) прокомментировала победу над соотечественницей Слоан Стивенс (7) со счётом 6:1, 6:0 в первом круге турнира в Штутгарте.



«Мне не нравится грунт. Это покрытие занимает последнее место в списке моих предпочтений. Я второй раз приезжаю в Германию. Эта страна привлекает меня автомобилями и шопингом, а не грунтовыми кортами. Тем не менее я приехала сюда с целью проявить себя с самой лучшей стороны. Сделаю всё возможное, чтобы добиться успеха», — сказала Вандевей в интервью пресс-службе WTA.



Следующая соперница американки – немецкая теннисистка Лаура Зигемунд, являющаяся действующей победительницей турнира.

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.