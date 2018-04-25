Джокович: нужно продолжать работать, чтобы выйти на высокий уровень

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил выступление в поединке со словенцем Мартином Клижаном в рамках второго круга на турнире в Барселоне. Шестой номер посева уступил победителю квалификации со счётом 2:6, 6:1, 3:6.



«Я не играл на привычном уровне. Во второй партии мне удалось значительно улучшить собственный теннис, но я должен найти игровой ритм. Сейчас необходимо сохранять спокойствие и продолжать работать, чтобы выйти на новый уровень. Мне нравится турнир в Барселоне. В эти дни местная атмосфера буквально пропитана нашим видом спорта», — цитирует серба официальный сайт турнира.

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