Надаль: матч с Карбальес-Баэной — один из худших за последнее время

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль остался недоволен собственной игрой после победы над Роберто Карбальес-Баэной со счётом 6:4, 6:4 во втором круге на турнире в Барселоне.



«Несомненно, это был один из худших матчей, которые мне довелось проводить за последнее время. Я сразу проиграл два гейма, в этот момент ничего не работало. Важно, что мне всё-таки удалось добиться успеха. Впрочем, у меня есть возможность продолжать совершенствоваться. Я уверен, что в следующем матче сыграю гораздо лучше. Мне не нужно ничего менять, важно продолжать играть в агрессивном ключе. Первые раунды всегда получаются весьма сложными», — приводит слова лидера рейтинга Tennis World USA.



Следующим соперником Надаля будет испанец Гильермо Гарсия-Лопес.

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