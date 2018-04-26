Тони Надаль: я удивлён тем, как часто Рафа побеждал в Монте-Карло

Дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля Тони поделился точкой зрения по поводу недавнего успеха племянника. Уроженец Манакора завоевал 11-й титул на турнире в Монте-Карло, не проиграв ни одного сета.



«По правде говоря, меня немного удивляет тот факт, что Рафа выигрывал турнир в Монте-Карло одиннадцать раз. Я помню Бьорна Борга, который в своё время доминировал на грунтовом покрытии, но он побеждал в Монте-Карло трижды и шесть раз завоевывал титул на «Ролан Гаррос». Кто может обыграть Рафу на грунте? Всегда есть теннисист, способный обыграть вас, но в Монте-Карло мой племянник действовал на очень высоком уровне, не оставив шансов Тиму и Димитрову», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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