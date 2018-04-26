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Халеп: мышечная боль не помешала мне сосредоточиться на игре

Халеп: мышечная боль не помешала мне сосредоточиться на игре
Теннис / WTA

Первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой во втором круге на турнире в Штутгарте.

«Магдалена здорово играла в первом сете, она всегда является непростым соперником. Во второй партии мне удалось найти ритм, после чего я бережно относилась к каждому розыгрышу. При счёте 3:3 в первом сете я почувствовала мышечную боль в ноге. Трудно было продолжать игру, но мне не хотелось останавливаться. Я перестала думать о травме и сконцентрировалась на матче. В третьей партии мне казалось, что я достаточно сильна для того, чтобы участвовать в затяжных розыгрышах», — цитирует румынку официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Халеп поспорит либо с немкой Лаурой Зигемунд (WC), либо с американкой Коко Вандевей (WC).

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