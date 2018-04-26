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Павлюченкова: это тяжёлый год для меня, но я продолжаю упорно работать

Павлюченкова: это тяжёлый год для меня, но я продолжаю упорно работать
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от победы в первом круге турнира в Штутгарте над американкой Мэдисон Кис со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4.

«На этом турнире проходит много матчей хорошего уровня. Даже в первом круге бывают встречи уровня четвертьфинала турнира „Большого шлема“. Но я принимаю это как вызов. Я понимала, что это сложный турнир, и была едва ли не последней, попавшей в основную сетку.

Я проделала хорошую работу в последние пару месяцев. Это тяжёлый год для меня, но я продолжаю упорно работать. Это хорошее испытание. Я хотела проверить свои силы на таком турнире", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

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