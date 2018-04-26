Контавейт: я даже не думала, что отыграла матчболы

Эстонка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями от победы над француженкой Кристиной Младенович в первом круге на турнире в Штутгарте со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Я прибыла на турнир в Штутгарте без лишних мыслей. Я просто люблю эти соревнования. Здесь позитивная атмосфера, и я отлично себя чувствую. Я просто немного поменяла свой настрой. Стараюсь быть более позитивной и наслаждаться игрой.

Я даже не думала, что отыграла матчболы. Я была сосредоточена на своей игре, не думала о счёте, так как борьба была равной.

Я потерпела несколько поражений подряд, поэтому так рада этой победе. Выигрыш в такой борьбе ещё приятнее", — цитирует Контавейт официальный сайт тура.