Победы Димитрова и Надаля — в обзоре второго круга турнира в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль стартовал с победы на турнире категории ATP 500 в Барселоне. Во втором круге первая ракетка мира обыграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 6:4. В третьем круге лидер мирового рейтинга встретится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом, ранее обыгравшим японца Кея Нисикори.

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) отдал всего три гейма представителю Франции Жилю Симону — 6:2, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Григор трижды подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. За выход в четвертьфинал турнира в Барселоне Димитров поспорит с представителем Туниса Малеком Жазири.

Турнир в Барселоне завершится 29 апреля.