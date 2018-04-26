Кербер: рада, что у меня был шанс вновь сыграть с Квитовой спустя три дня

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над чешкой Петрой Квитовой в первом круге на турнире в Штутгарте со счётом 6:3, 6:2.

«Я знала, чего стоит ожидать. Мы встречались три дня назад, и я помнила, как она сыграла в воскресенье. Тогда она провела отличный матч. Мне терять было нечего, поэтому я постаралась сыграть лучше, чем в Кубке Федерации. Я некоторые вещи делала по-другому и в целом играла агрессивнее, чем в воскресенье. Я захватила контроль над игрой. Думаю, это было самым важным.

Ощущения так же были другими, потому что в Кубке Федерации ты выступаешь 2-3 раз в год и неделю готовишься к этим играм в команде. Затем наступает момент, когда тебе нужно сыграть как можно лучше. Здесь же обычные ощущения от турнира. Тут моя команда, и мы каждый день делаем привычные вещи как до игры, так и после.

Я боролась за каждый розыгрыш и старалась не вспоминать о нашей предыдущей встрече. Я была сосредоточена на этой игре. Рада, что у меня был шанс сыграть с Петрой спустя три дня после предыдущего поединка. В этот раз я сыграла лучше", — цитирует Кербер официальный сайт тура.

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