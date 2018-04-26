Халеп: честно говоря, приехав в Штутгарт, я всё время сплю

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала победу над словачкой Магдаленой Рыбариковой во втором круге на турнире в Штутгарте со счётом 4:6, 6:2, 6:3.

«Третий сет отлично сложился для меня. Думаю, я сыграла очень умно. Я заиграла именно так, как должна была действовать с начала поединка, но в первом сете я действовала слишком плоско и не искала углы. Именно поэтому я проиграла стартовую партию. Затем я поменяла тактику и почувствовала себя лучше.

Психологически я готова хорошо. Честно говоря, приехав в Штутгарт, я всё время сплю. Я не так много тренировалась, лишь 45 минут вчера и 40 минут сегодня. Это не так много, но если я ощущаю свежесть в психологическом плане, то играю лучше. Мне нужно адаптироваться к корту, хотя это нелегко.

С нетерпением жду следующего матча и хочу сыграть лучше, но так просто это не получается. Надеюсь, мне не придётся третий год подряд играть здесь с Зигемунд. Но, может, в этот раз я смогу победить", — цитирует Халеп официальный сайт тура.