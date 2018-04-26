Тим: Мунар хорошо играл в первом сете и мог победить

Австрийский теннисист Доминик Тим после победы над 20-летним испанцем Хауме Мунаром во втором круге турнира в Барселоне (7:6, 6:1) похвалил юного оппонента.

«Это хороший испанский игрок, который победил Жоау Соузу в первом круге. Хауме хорошо играл в первом сете, а я нет. Он вполне мог выиграть сет. Во втором уже мне удалось включиться в игру», — написал Тим в своём «фейсбуке».

Мунар попал на турнир в Барселоне, получив «уайлд-кард» от организаторов. В следующем круге Тим сыграет с лаки-лузером Йозефом Коваликом.