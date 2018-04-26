В 16:30 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Барселоне, в котором сыграют представитель Бельгии Давид Гоффен (4) и россиянин Карен Хачанов (16). По личным встречам впереди уроженец Рокура — 3-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Хачанов в Барселоне.



Победитель этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Барселоне поспорит с одним из представителей Испании — либо с Пабло Андухаром (LL), либо с Роберто Баутиста-Агутом (8).

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