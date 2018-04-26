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Клижан, накануне обыгравший Джоковича, победил Ф. Лопеса на турнире в Барселоне

Клижан, накануне обыгравший Джоковича, победил Ф. Лопеса на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

Словацкий теннисист Мартин Клижан (Q) вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса (12) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Мартин, накануне обыгравший серба Новака Джоковича, 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Клижан поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Барселона 2018. 3-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 12:10 МСК
Фелисьяно
Лопес
Мартин
Клижан
1:6 4:6
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