Клижан, накануне обыгравший Джоковича, победил Ф. Лопеса на турнире в Барселоне

Словацкий теннисист Мартин Клижан (Q) вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Испании Фелисьяно Лопеса (12) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут. Мартин, накануне обыгравший серба Новака Джоковича, 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Клижан поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).