Басилашвили победил Шаповалова и сыграет с Сеппи на турнире в Будапеште

Грузин Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух сетах обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (4) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Николоз дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Басилашвили поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи, посеянным под восьмым номером.
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