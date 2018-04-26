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Басилашвили победил Шаповалова и сыграет с Сеппи на турнире в Будапеште

Басилашвили победил Шаповалова и сыграет с Сеппи на турнире в Будапеште
Теннис / ATP

Грузин Николоз Басилашвили вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште (Венгрия), в двух сетах обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (4) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Николоз дважды подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Венгрии Басилашвили поспорит с представителем Италии Андреасом Сеппи, посеянным под восьмым номером.

Будапешт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 13:35 МСК
Николоз
Басилашвили
Денис
Шаповалов
6:2 6:4
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