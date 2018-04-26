Сизикова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле в парном разряде

Российская теннисистка Яна Сизикова и представительница Румынии Ралука Олару не смогли пробиться в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде. На старте соревнований они проиграли швейцарке Ксении Кнолль и британке Анне Смит, посеянным по третьим номером, со счётом 2:6, 6:4, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Кнолль и Смит поспорят с немкой Николой Гойер и представительницей Австралии Присциллой Хон. Турнир завершится 29 апреля.