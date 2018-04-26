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Соперником Тима в четвертьфинале турнира в Барселоне будет Циципас

Соперником Тима в четвертьфинале турнира в Барселоне будет Циципас
Теннис / ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне, в двух партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа (10) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту. Стефанос 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Барселоне Циципас поспорит с представителем Австрии Домиником Тимом, посеянным под третьим номером.

Барселона 2018. 3-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 13:45 МСК
Стефанос
Циципас
Альберт
Рамос-Виньолас
6:4 7:5
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