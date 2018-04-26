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15 эйсов помогли Кар. Плишковой победить Кудерметову на турнире в Штутгарте

15 эйсов помогли Кар. Плишковой победить Кудерметову на турнире в Штутгарте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях проиграв представительнице Чехии Каролине Плишковой (5) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Вероника 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (4).

Штутгарт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 14:05 МСК
Каролина
Плишкова
Вероника
Кудерметова
7:6 6:3
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