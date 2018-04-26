15 эйсов помогли Кар. Плишковой победить Кудерметову на турнире в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия), в двух партиях проиграв представительнице Чехии Каролине Плишковой (5) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Вероника 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 брейка.



За выход в полуфинал соревнований Плишкова поспорит с представительницей Латвии Еленой Остапенко (4).

Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.