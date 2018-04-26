Херцог на отказе Бондаренко вышла в 1/4 финала в Стамбуле и сыграет с Кузнецовой

Словенская теннисистка Полона Херцог пробилась в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция). Её соперница по противостоянию второго круга — представительница Украины Катерина Бондаренко — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:1. Теннисистки провели на корте 58 минут.
За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле 27-летняя уроженка Марибора, занимающая 75-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой, посеянной под вторым номером. Соревнования завершатся 29 апреля.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
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