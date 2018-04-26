Димитров отыграл 2 матчбола и одолел Жазири в 3-м круге турнира в Барселоне

Болгарский теннисист Григор Димитров (2) пробился в четвертьфинал турнира в Барселоне, одолев представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:5, 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 50 минут. Григор 7 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 4 брейка. В третьем сете Григор отыграл два матчбола.



За выход в полуфинал турнира в Барселоне Димитров поспорит с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 11). Соревнования завершатся 29 апреля.

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