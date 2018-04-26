Маден обыграл Мартерера и вышел в четвертьфинал в Будапеште

Немецкий теннисист Янник Маден (LL) обыграл соотечественника Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:3 во втором круге турнира категории ATP в Будапеште.



Продолжительность поединка составила 1 час 22 минуты. Маден выполнил 1 подачу навылет и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13, он обошёлся без двойных ошибок. На счету его оппонента 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 упущенных брейк-пойнта.



В четвертьфинале Маден, занимающий 134-е место в рейтинге ATP, встретится либо с французом Люка Пуи (1), либо с австралийцем Джоном Миллманом.

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